Запаси знарядь вбивств не безмежні

Правильніше тут сказати – рашисти здійснили цю ракетну атаку лише тому, що в них на це з'явилась технічна можливість.

Рекомендуємо "Вбити Резолюцію" за три засідання: як Росія зазнала поразки на всіх фронтах

Коли росіяни завдали першого масованого удару по енергоінфраструктурі 10 – 11 жовтня, вони уже тоді "зачерпнули" свій недоторканний запас крилатих ракет. Наприклад, тоді під Києвом наша ППО збила російську Х-101, виготовлену взагалі у другому кварталі 2022 року. Хоча зазвичай відстрілюються перш за все саме старі ракети.

Кремль починав війну із 10-тирічним запасом крилатих ракет, а зараз має лаг лише в декілька місяців. От тому зараз рашисти й тримають інтервал у два тижні між черговими масовими ракетними ударами. Бо швидше поповнювати запаси крилатих ракет РФ не може.

Підвела російська "якість"

Цього разу раз рашисти щось "припізнились" – зазвичай атаку починають зранку, а 15 листопада стартували взагалі після обіду. Схоже, і тут є своє "технологічне" пояснення. Зазвичай для атак росіяни використовують "мікс" із бомбардувальників Ту-95МС (які можуть нести до 6 ракет) та Ту-160 (можуть нести до 12 ракет).

Цього разу були лише Ту-95МС в рекордній кількості – 14 літаків за один виліт. І тут може бути таке пояснення – схоже, бортова апаратура на Ту-160 в процесі підготовки до вильоту "заглючила". Тому рашистським авіатехнікам довелось "перепаковувати" Х-101 та Х-555 в бомболюки на Ту-95МС. Чому орки на цей раз й "припізнились".

Про головне Ракетний удар по Польщі: світ опинився на небезпечній розвилці

Скільки масованих ударів ще попереду

Якщо рахувати на основі цифр з відкритих джерел, РФ має ще мінімум 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101 та Х-555 + морські "Калібри". І цього напевне вистачить ще на 3 – 4 таких масованих обстрілів.

Тому росіяни як підлий та підступний народ завжди знайдуть "привід" для чергового удару по Україні, щоб потішити свою кровожерливу публіку. Якщо, звісно, зможуть витримувати виробничий цикл у два тижні щодо крилатих ракет.

Бо далі для них "вікно можливостей" звужується. Якщо під час нальотів 10 – 11 жовтня було збито приблизно 50% крилатих рашистів, то вчора – понад 80%.

До теми – 15 листопада окупанти завдали наймасованішого ракетного обстрілу по Україні з 24 лютого: дивіться відео