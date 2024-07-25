Красивые поздравления с Днем ангела Анны: картинки и открытки для самых близких людей

25 июля по новоюлианскому календарю отмечается День ангела Анны. Ранее именины приходились на 7 августа. Это имя довольно часто встречается в Украине и переводится как "миловидная", "милосердная" или "благодетельница".

В этот четверг христиане чтят память святой Анны – матери Девы Марии и бабушки Иисуса Христа. Поэтому имя Анна встречается и в Библии и очень почитается в церкви. Так называют девочек и в других странах мира, Например, в Польше, Чехии, Венгрии, Дании, Германии и Англии.

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По случаю праздника 24 Канал собрал замечательные картинки и открытки. Поэтому поздравьте сегодня всех близких с именем Анна с Днем ангела. Наша редакция также присоединяется к теплым словам и желает всего наилучшего!

День ангела Анны 2024: поздравления в картинках

Поздравления с Днем ангела Анны / Фото "Люкс ФМ"

Поздравления с Днем ангела Анны / Фото "Люкс ФМ"

Поздравления с Днем ангела Анны / Фото "Страна У"

Поздравления с Днем ангела Анны / Фото "Открытки"

Поздравления с Днем ангела Анны / Фото ОГО

Поздравления с Днем ангела Анны / Фото Радио MAXIMUM

Поздравления с Днем ангела Анны / Фото Радио MAXIMUM

Поздравления с Днем ангела Анны / Фото Топ поздравления

Поздравления с Днем ангела Анны / Фото Топ поздравления

Поздравления с Днем ангела Анны / Фото vjoy.cc

Надеемся, что вы нашли лучшее поздравление для родных и друзей. Желаем Аннам хорошего празднования!