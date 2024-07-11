С Днем ангела Ольги: искренние картинки-поздравления для самых родных

По новоюлианскому календарю 11 июля празднуем День ангела Ольги, ведь сегодня верующие чтят память святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской. В этот день христиане традиционно идут в церковь, где в молитвах просят богатого урожая, хорошей семейной жизни. Считается, что женщина опекает вдов и нуждающихся.

Свою наибольшую популярность имя Ольга получило во времена Киевской Руси. По происхождению оно – скандинавское и переводится как "святая" или "чудодейка". Сейчас в Украине часто называют так девочек. Имя распространено в разных регионах, а также в других странах, однако отличается звучанием, передает 24 Канал.

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Наша редакция поздравляет Ольг с именинами. Пусть в вашей жизни все удается, а удача сопровождает на непростом пути. По случаю праздника мы собрали подборку поздравлений в картинках. Поэтому присылайте близким!

День ангела Ольги 2024: картинки-поздравления

Поздравления с Днем ангела Ольги / Фото "Люкс ФМ"

Поздравления с Днем ангела Ольги / Фото "Люкс ФМ"

Поздравления с Днем ангела Ольги / Фото "Топ поздравления"

Поздравления с Днем ангела Ольги / Фото "Топ поздравления"

Поздравления с Днем ангела Ольги / Фото "Апостроф"

Поздравления с Днем ангела Ольги / Фото Amazing Ukraine

Поздравления с Днем ангела Ольги / Фото Amazing Ukraine

Поздравления с Днем ангела Ольги / Фото Telegraf

Поздравления с Днем ангела Ольги / Фото "Твой мир"

Поздравления с Днем ангела Ольги / Фото Радио MAXIMUM

Надеемся, что вы нашли поздравление, которое уже сегодня отправите родным и друзьям. Хорошего празднования!