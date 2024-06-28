Для самых дорогих мужчин: самые теплые поздравления в картинках с Днем ангела Павла
В субботу, 29 июня, будем праздновать День ангела Павла. Это имя очень почитается в церкви, ведь принадлежит одному из апостолов и считается довольно популярным в Украине. С латинского языка оно переводится как "скромный" или "малый".
Дорогие именинники, искренне поздравляем вас с праздником! Желаем крепкого здоровья и счастья. Никогда не теряйте веру в лучшее будущее. Следуйте к своим целям с высоко поднятой головой, несмотря на все трудности, которые встречаются на пути.
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По случаю Дня ангела Павла LifeStyle 24 собрал подборку самых красивых поздравлений в картинках. Не забудьте уже завтра поздравить своих близких с именинами.
День ангела Павла 2024: картинки-поздравления
Сохраняйте наши поздравления в картинках, если в вашем окружении есть Павел. Завтра будем праздновать большой церковный праздник, поэтому дорогих именинников нужно обязательно поздравить и пожелать им всего наилучшего!