Божьего благословения и защиты: трогательные поздравления в картинках с Днем ангела Владимира

По новоюлианскому календарю 15 июля отмечается День ангела Владимира. Ведь сегодня в церкви чтят память равноапостольного князя Владимира. Известно, что он руководил во времена Киевской Руси. Правитель сначала был язычником, а затем принял христианскую веру. Уже в 988 году Владимир окрестил Киевскую Русь.

Имя Владимир – одно из самых популярных в Украине. Поэтому сегодня многие ребята и мужчины празднуют именины. Редакция 24 Канала поздравляет всех причастных и желает счастья, здоровья и исполнения всех заветных желаний.

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По случаю такого замечательного праздника мы собрали для вас красивую подборку поздравлений в картинках. Проведите сегодняшний день в кругу близких людей и обязательно присылайте именинникам искренние пожелания. Пусть в этот день они почувствуют себя по-настоящему особенными, ценными и любимыми.

День ангела Владимира: поздравления в картинках

С Днем ангела / Фото "Люкс ФМ"

С Днем ангела / Фото "Люкс ФМ"

С Днем ангела / Фото listivki.com.ua

С Днем ангела / Фото listivki.com.ua

С Днем ангела / Фото Telegraf

С Днем ангела / Фото "Страна У"

С Днем ангела / Фото Telegraf

С Днем ангела / Фото Радио MAXIMUM

С Днем ангела / Фото Радио MAXIMUM

С Днем ангела / Фото УНИАН

Надеемся, что вам понравились картинки, которые мы собрали в сегодняшнем материале. Выбирайте поздравления для близких людей, чтобы не оставить их без внимания в сладкие именины!