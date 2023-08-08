Автор законопроекта №9574 – нардеп от партии "Слуга народа" Георгий Мазураш. По его мнению, новый праздник должен поднять благодарность на общенациональный уровень.

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В Украине хотят ввести праздник Дня благодарения

Как отметил Мазураш, праздник должен "поднять благодарность на общенациональный уровень, когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать".

Соответствующий законопроект зарегистрировали 7 августа этого года. Сам же День благодарения предлагают сделать 22 октября.

По мнению специалистов, праздник может стать новым символом единства и взаимопомощи украинцев и укрепить патриотические чувства населения.

Рада изменила даты празднования Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц

Напомним, что недавно депутаты поддержали перенос даты ряда праздников. В частности, Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц. Цель – отказ от русского наследия.

Дату празднования Рождества перенесли на 25 декабря. День Украинской Государственности – с 28 на 15 июля, когда чтят память величайшего державотворца святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого.

Кроме того, День защитников и защитниц будет не 14, а 1 октября.

В общей сложности "за" проголосовал 241 народный депутат. "Против" выступили только 2, а еще 65 – не голосовали.

Кстати, 28 июня Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об изменении даты этих 3 праздников. Украинский лидер определил его как безотлагательный.