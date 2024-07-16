16 июля – День бухгалтера в Украине: замечательные картинки-поздравления с профессиональным праздником

Ежегодно 16 июля в Украине отмечается День бухгалтера и аудитора. Именно в эту дату, в 1999 году, был принят закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". Профессиональный праздник ввели 18 июня 2004 года.

Сейчас невозможно представить современную жизнь без бухгалтерского дела. Каждая компания имеет отдельный отдел, который занимается деньгами. Однако интересно, что такая профессия зародилась еще в древности.

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Редакция 24 Канала поздравляет всех причастных с профессиональным праздником. Желаем вам никогда не терять вдохновения к работе и всегда показывать только хорошие результаты. По случаю Дня бухгалтера и аудитора мы собрали подборку поздравлений в картинках. Поэтому отправляйте их сегодня всем своим родным, коллегам и друзьям.

День бухгалтера 2024: поздравления в картинках

Поздравления с Днем бухгалтера / Фото "Люкс ФМ"

Поздравления с Днем бухгалтера / Фото "Люкс ФМ"

Поздравления с Днем бухгалтера / Фото Радио MAXIMUM

Поздравления с Днем бухгалтера / Фото Радио MAXIMUM

Поздравления с Днем бухгалтера / Фото УНИАН, Canva

Поздравления с Днем бухгалтера / Фото УНИАН, Canva

Поздравления с Днем бухгалтера / Фото Telegraf

Поздравления с Днем бухгалтера / Фото Telegraf

Поздравление с Днем бухгалтера / Фото Новый канал

Поздравления с Днем бухгалтера / Фото Новый канал

Надеемся, что вы нашли поздравление, которое отправите своим близким людям. Сегодня они заслуживают самые искренние пожелания и теплые слова, ведь празднуют профессиональный праздник.