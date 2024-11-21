В День Достоинства и Свободы Кличко передал батальону "Свобода" партию дронов и систем РЭБ

Мэр Киева Виталий Кличко в День Достоинства и Свободы передал помощь от столичной громады бойцам батальона "Свобода". Он также рассказал о героическом бойце, с которым познакомился во время визита.

Об этом Кличко написал в своем телеграм-канале.

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"Сегодня приехал поздравить бойцов батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж" с Днем Достоинства и Свободы. И передал очередную партию помощи от громады столицы. В частности: бомберы HEAVYSHOT, БПЛА Mavic разных типов, fpv-дроны, системы РЭБ (окопные и машинные)", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр столицы передал батальону "Свобода" партию дронов и систем РЭБ от киевлян / Фото Виталия Кличко

Он отметил, что с 2022 года Киев выделил на оснащение 4 бригады Нацгвардии "Рубеж" почти 800 миллионов гривен из бюджета города.

Также Кличко рассказал о знакомстве с героическим бойцом батальона "Свобода".

Было приятно лично познакомиться с бойцом батальона "Свобода" Владиславом Стоцким, который героически, 67 суток непрерывно, выполнял боевое задание в сверхсложных условиях (в окружении),

– рассказал мэр.

Кличко подчеркнул, что Киев продолжит помогать защитникам и за деньги громады, и привлекая внебюджетные средства.

Ранее сообщалось, что в 2024 году столица выделила на помощь Силам обороны уже 8,6 миллиарда гривен. Это больше, чем за весь минувший год (7,5 миллиарда).