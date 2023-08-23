В Киеве подняли флаг, подписанный бойцами ВСУ: Зеленский произнес мощную речь

Президент Украины принял участие в торжественной церемонии поднятия флага в Киеве. Флаг подписали бойцы ВСУ. Также Владимир Зеленский произнес речь, в которой отметил, что наш флаг является нашим символом и оберегом.

Каждый год 23 августа украинцы празднуют День Флага. Несмотря на широкомасштабную войну, в Украине прошли торжества по случаю этого дня. На них присутствовал глава нашего государства, а также главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный и другие уважаемые должностные лица.

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Торжества по случаю Дня Флага

Как отметил украинский лидер, каждый год мы отдаем должное украинской святыне – флагу. Он является нашим символом, оберегом, гордостью, которую мы ощущаем, когда он поднимается и когда мы одерживаем победы.

В сердце Украины мы поднимаем особый флаг. На нем – особые слова и подписи, оставленные особыми людьми. Это наши воины, наши защитники и защитницы, наши герои, которые бьются за свободу для украинцев, за независимость, за Украину, наши цвета и этот флаг,

– сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, президент констатировал, что сине-желтый флаг обязательно будет развеваться там, где должен. То есть на территориях, которые пока оккупированы, однако вскоре их освободят ВСУ. "Непреклонная вера в это внутри каждого из нас", – подчеркнул глава государства.

Церемония поднятия флага и речь Зеленского: смотрите видео

Украинский президент вспомнил, что наши защитники с флагом идут в бой, рискуя своей жизнью. По его словам, они обязательно дойдут до нашей победы. В то же время, государство не должно забывать героев.

Этот флаг всегда будет хранить упоминание о многих.

Также украинский лидер процитировал слова Левка Лукьяненко: "Я поднял сине-желтое знамя борьбы и я должен пронести его столько, сколько смогу, до самой смерти. А потом его подхватит кто-то следующий и понесет дальше. Какой я в этой цепи – не имеет значения..."

Торжественное поднятие флага в Киеве / Фото предоставлены 24 Каналу Офисом Президента

На этой неделе украинцам рекомендуют быть осмотрительными по случаю Дня Государственного Флага и Дня Независимости. Не стоит игнорировать воздушную тревогу, поскольку россияне – коварны и могут атаковать мирные города.