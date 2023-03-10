На своей странице в телеграмме Зеленский поделился видеоподборкой исполнения Государственного гимна украинцами на сцене, поле боя, Майдане и хранилищах.

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От обнародованного видео муравьи выступают по телу. Ведь именно гимн был с украинцами в самые тяжелые для нас времена. Именно он объединял украинцев во время разгона Майдана и во время временной оккупации. К сожалению, слова песни стали пророческими: их украинцы поняли после начала полномасштабного вторжения России.

Ролик начинается с исполнения "Еще не умерла Украина..." хором в национальных костюмах, а завершается – пением детей в укрытии. Также у видео есть нарезки исполнения гимна на передовой, в метро, на Майдане и т.д.

Трогательный ролик ко Дню Государственного Гимна: смотрите видео

Что следует знать о Государственном Гимне Украины

История гимна берет начало в 1862 году, когда Павел Чубинский написал слова, а уже потом священник Михаил Вербицкий – музыку.

Глубинное значение каждого слова гимна украинцы осознали с началом полномасштабного вторжения русских войск. Слова "Душа и тело мы положим за нашу свободу" стали пророческими, а украинцы еще раз доказали, что готовы до конца бороться с врагом за свою независимость.

Музыку гимна Верховная Рада Украины утвердила 15 января 1992, а текст – 6 марта 2003 года. Тогда исправили строчку "Еще не умерла Украина" на "Еще не умерла Украина".