На своїй сторінці у телеграмі Зеленський поділився відеопідбіркою виконання Державного гімну українцями на сцені, полі бою, Майдані і у сховищах.

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Від оприлюдненого відео мурахи виступають по тілу. Адже саме гімн був з українцями у найважчі для нас часи. Саме він єднав українців і під час розгону Майдану, і під час тимчасової окупації. На жаль, слова пісні стали пророчими: їх українці усвідомили після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Ролик починається з виконання "Ще не вмерла України..." хором у національному вбранні, а завершується – співом дітей в укритті. Також у відео є нарізки виконання гімну на передовій, у метро, на Майдані тощо.

Зворушливий ролик до дня Державного Гімну: дивіться відео

Що варто знати про Державний Гімн України

Історія гімну бере початок у 1862 році, коли Павло Чубинський написав слова, а вже потім священник Михайло Вербицький – музику.

Глибинне значення кожного слова гімну українці усвідомили з початком повномасштабного вторгнення російських військ. Слова "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" стали пророчими, а українці вкотре довели, що готові до кінця боротися з ворогом за свою незалежність.

Музику гімну Верховна Рада України затвердила 15 січня 1992 року, а текст – 6 березня 2003 року. Тоді виправили рядок "Ще не вмерла Україна" на "Ще не вмерла України".