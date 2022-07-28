Корни российской ненависти

Какая ненависть? И приведет кучу примеров, как его друг женился на "х**лyшке", а он сам служил (работал, был соседом) с украинцем и все было ок.

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Мы не вызываем ненависти, когда просто живем возле них, как котики или собачки. Ненависть появляется тогда, когда мы живем отдельно.

"Незалежна" – смакуя каждый слог необычной речи, насмешливо чавкают губами лапотные шовинисты. Наша независимость – триггер, который включает имперца практически во всех россиянах. Даже если человек в сознании и против путина, он непременно задаст вопрос: "Ну что? Жили же вместе, разве плохо было?".

Плохо. Потому что жить в чужом государстве плохо. Спросите евреев. А если государство не просто чужое, а еще и россия, то еще раз спросите евреев, как оно жить в таком государстве.

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Украинское возрождение

Многие поколения наших предков прожили жизнь в Украине своего села. Каждый раз, будто проходя таможню, на автостанции в райцентре, где строгая кассирша лаяла на них на том псячем языке и раздражалась, что тупые селюки ее не понимают. Там, за пределами автостанции, начиналась уже не их страна, а страна россиян. Чужая. Равнодушная. Безжалостная.

Нам посчастливилось жить во времена возрождения нашей нации. Расширение рамок своей страны вплоть до самых границ. Это фантастическое чувство – гордость за свой народ, который проснулся.

В прошлом году хвалил Зеленского за правильную дату этого праздника. Пусть исторически не точную, потому что государственность у нас произошла задолго до крещения Руси, но такую, что очень мощно атакует московские мифы о лапотных "наследниках" Руси. Это – день нашей государственности, не их. Крестили нас, не их. Победим мы, не они.

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