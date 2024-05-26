Впервые День Киева состоялся в 1982 году, тогда было 1500-летие. Сейчас празднования уже не такие массовые, как были раньше, ведь в Украине продолжается война, начатая Россией. Несмотря на это, люди не перестают наслаждаться столицей.

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Киев – один из самых красивых городов Европы и мира, который даже во время войны радушно принимает туристов. Российские военные уже третий год продолжают обстреливать его ракетами и шахедами, уничтожая жилые дома и памятники архитектуры. Особенно страшно было в первые дни полномасштабного вторжения, когда россияне зашли в Киевскую область. Однако украинская столица – несокрушимая и сильная, как и весь наш народ.

По случаю Дня Киева 24 Канал подготовил подборку поздравлений в картинках, которые сегодня стоит отправить всем киевлянам и жителям города.

День Киева 2024: поздравления в картинках

День Киева 2024 / Фото Hochu.ua

День Киева 2024 / Фото Amazing Ukraine

День Киева 2024 / Фото "Люкс ФМ"

День Киева 2024 / Фото "Люкс ФМ"

День Киева 2024 / Фото with_love_card

День Киева 2024 / Фото "Деловая речь"

День Киева 2024 / Фото Depo.ua

День Киева 2024 / Фото Hochu.ua

День Киева 2024 / Фото Hochu.ua

День Киева 2024 / Фото klike.net

Надеемся, что вы нашли картинку, которую отправите близким людям. Поздравляем всех с днем рождения нашего несокрушимого Киева!