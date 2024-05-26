Вперше День Києва відбувся у 1982 році, тоді було 1500-річчя. Зараз святкування вже не такі масові, як були раніше, адже в Україні триває війна, розпочата Росією. Попри це, люди не перестають насолоджуватися столицею.

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Київ – одне з найкрасивіших міст Європи та світу, яке навіть під час війни радо приймає туристів. Російські військові вже третій рік продовжують обстрілювати його ракетами та шахедами, знищуючи житлові будинки та пам'ятки архітектури. Особливо страшно було у перші дні повномасштабного вторгнення, коли росіяни зайшли у Київську область. Однак українська столиця – незламна та сильна, як і весь наш народ.

З нагоди Дня Києва 24 Канал підготував добірку привітань у картинках, які сьогодні варто надіслати усім киянам та мешканцям міста.

День Києва 2024: привітання у картинках

З Днем Києва День Києва 2024 / Фото Hochu.ua

З Днем КиєваДень Києва 2024 / Фото Amazing Ukraine

З Днем Києва День Києва 2024 / Фото "Люкс ФМ"

З Днем КиєваДень Києва 2024 / Фото "Люкс ФМ"

З Днем КиєваДень Києва 2024 / Фото with_love_card

З Днем КиєваДень Києва 2024 / Фото "Ділова мова"

З Днем КиєваДень Києва 2024 / Фото Depo.ua

З Днем КиєваДень Києва 2024 / Фото Hochu.ua

З Днем КиєваДень Києва 2024 / Фото Hochu.ua

З Днем КиєваДень Києва 2024 / Фото klike.net

Сподіваємося, що ви знайшли картинку, яку надішлете близьким людям. Щиро вітаємо усіх з днем народження нашого незламного Києва!