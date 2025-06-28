Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 5 отдельную штурмовую Киевскую бригаду.

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День Конституции Украины

Защитники подчеркнули, что Конституция – это фундамент нашего государства. В День Конституции были заложены принципы свободы, достоинства и независимости.

Сегодня эти принципы защищаются не только словами, а оружием. Бойцы 5 штурмовой бригады стоят на передовой, чтобы каждый пункт Основного Закона имел силу и ценность в каждом уголке украинской земли,

– отметили защитники.

Поздравление с Днем Конституции от бойцов 5 ОШБр: смотрите видео

Военнослужащие вспомнили о статьях Конституции и заверили, что защищают каждую из них и каждый метр нашей страны.

"С Днем Конституции, Украина. Вместе – к победе", – подытожили защитники.