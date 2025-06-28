Про це пише 24 Канал із посиланням на 5 окрему штурмову Київську бригаду.
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День Конституції України
Захисники підкреслили, що Конституція – це фундамент нашої держави. У День Конституції були закладені принципи свободи, гідності та незалежності.
Сьогодні ці принципи захищаються не лише словами, а зброєю. Бійці 5 штурмової бригади стоять на передовій, аби кожен пункт Основного Закону мав силу й цінність в кожному куточку української землі,
– зазначили захисники.
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Військовослужбовці згадали про статті Конституції та запевнили, що захищають кожну з них та кожний метр нашої країни.
"З Днем Конституції, Україно. Разом – до перемоги", – підсумували захисники.