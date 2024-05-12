"Спасибо нашим родным за мужество": Зеленский опубликовал трогательное видео ко Дню матери

Президент Украины Владимир Зеленский поделился трогательным видео, посвященным Дню матери. Он отметил роль и значение матерей в жизни каждого.

Владимир Зеленский распространил сообщение по случаю Дня матери, выражая любовь и благодарность матерям за их самопожертвование и мужество. Видео, опубликовано на платформе UNITED24, демонстрирует глубокое уважение к женщинам, которые воспитывают поколения украинцев во времена испытаний.

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Почет материнскому мужеству

В своем поздравлении глава государства отметил непоколебимость и силу духа матерей, которые стоят за каждым успехом своих детей. Видео отражает важность материнской поддержки и вдохновения, которое они дарят своим детям, особенно в условиях войны.

12 мая – особый для всех нас день. Как и остальной мир, украинцы отдают дань уважения самому дорогому человеку в нашей жизни. Мы любим и благодарны нашим мамам за их тяжелый труд, доброту и чрезвычайное мужество в это сложное для нашей страны время. Мамы вдохновляют нас и дают силы бороться ради будущего наших детей.

Видео, которое опубликовал президент, вызвало волну эмоций и поддержки среди украинцев в социальных сетях. Оно стало напоминанием о несокрушимости и преданности матерей, которые продолжают быть опорой для своих детей даже в самые сложные времена.

12 мая – День матери, самого дорогого человека в жизни: смотрите видео UNITED24

UNITED24 – это глобальная инициатива по поддержке Украины, запущена 5 мая 2022 года после начала полномасштабного вторжения России. Фактически это фандрайзинговая платформа – то есть платформа для сбоку средств в поддержку Украины. Приобщиться к инициативе можно по ссылке

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Добавим, что День матери – международный и локальный праздник в честь матери семьи, а также материнства в целом. Наше государство официально отмечается этот праздник ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая. В этом году это как раз 12 мая.

Кроме того, этот праздник отмечают в разные дни во многих частях мира – чаще всего в марте или мае. Принято поздравлять в этот день матерей, в очередной раз напоминать, какой вклад они делают в формирование каждого человека.