Соответствующий указ 27 декабря появился на сайте украинского главы государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимира Зеленского.

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С какой целью в Украине ввели новый государственный праздник

В документе отмечается, что День межнационального согласия и культурного разнообразия ежегодно будут отмечать 21 мая. Его ввели с целью укрепления единства и согласия украинского народа, а также утверждения украинской национальной и гражданской идентичности.

Кроме этого, согласно указу, праздник должен способствовать свободному развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств (сообществ) Украины. День межнационального согласия также должен свидетельствовать уважение к их вкладу в отстаивание государственного суверенитета и независимости государства и вкладу в вооруженную борьбу с государством-агрессором.

Отметим, что указ президента Зеленского вступает в силу со дня его опубликования.