Відповідний указ 27 грудня з'явився на сайті українського глави держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіційне інтернет-представництво Президента України Володимира Зеленського.

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З якою метою в Україні ввели нове державне свято

У документі зазначається, що День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття щорічно відзначатимуть 21 травня. Його запровадили з метою зміцнення єдності та злагоди українського народу, а також утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Окрім цього, згідно з указом, свято має сприяти вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин (спільнот) України. День міжнаціональної злагоди також повинен засвідчувати повагу до їхнього внеску у відстоювання державного суверенітету і незалежності держави та вкладу у збройну боротьбу з державою-агресором.

Зазначимо, що указ президента Зеленського набирає чинності з дня його публікування.