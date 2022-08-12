Несмотря на юный возраст, они имеют огромную смелость: в День молодежи Зеленский наградил украинских детей

12 августа отмечается международный день молодежи. По этому случаю глава государства наградил детей, которые, несмотря на юный возраст, непосильно помогают Вооруженным Силам Украины.

В День молодежи Зеленский наградил украинских детей

Владимир Зеленский встретился с юными украинцами и наградил их. Каждый из них приобщается к общей победе по-своему.

12 августа – Международный день молодежи: история праздника и в чем его важность

Президент Украины подчеркнул, что война забрала у наших детей детство, им пришлось побыстрее стать старше. Несмотря на это, юным украинцам удается делать то, что взрослые иногда не могут. Поэтому они заслуживают того, чтобы о них и их поступках знали всюду.

Сегодня имел честь встретиться и наградить тех, кто, несмотря на свой юный возраст, имеет огромную смелость. Далеко не все взрослые способны делать то, что они сделали, чтобы помочь другим. Их истории действительно поражают и вдохновляют,

– отметил Зеленский.

Максим Бровченко из Бердянска

Рисует картины, а заработанные деньги присылает на помощь Вооруженным Силам Украины.

Саша Гуцал из Бучи

Мальчик находился в оккупации. Там он заботился о младшей сестре и двух братьях. Бесстрашный Саша выходил на поиски продовольствия и воды.

Егор Шемет из Черниговщины

Парень и его бабушка месяц прятались в погребе. К сожалению, российские оккупанты принесли в его семью беду. повредили дом и сделали его старшего брата немым. Последний испугался взрывов и перестал говорить, поэтому Егор хочет помочь выздороветь брату. Также мечтает починить свой дом.

Глеб Бондаренко из Харькова

Он попал под вражеский ракетный обстрел возле жилого дома. В этом году намеревался поступать в харьковский "Кадетский корпус", а впоследствии - в Национальную академию Службы безопасности Украины.

Андрей Покраса из Киевской области

Парень вместе с отцом проводил удачную разведку, чем помогал ВСУ. С помощью дрона они отслеживали движение захватчиков и передавали координаты украинским военным.

Давид Понуляк из Запорожья

Занимается казацким боевым искусством "Спас". Хочет быть сильным как папа, чтобы в будущем защищать Родину.

Даниил Сергеев из Мариуполя

С начала полномасштабной войны заботился о стариках. Он приносил в подвалы воду и еду, готовил во дворе. Также Даниил проявил мужество и помог мужчине и его дочери выбраться из разрушенного дома и предоставил им первую медицинскую помощь.

Иринка Васильева из Ровно

Жизнь девочки стала совсем другой, ведь на войне она потеряла папу и дядю. Сейчас собственноручно производит веночки и продает их – насобирала уже 7 тысяч евро. На эти средства вместе с мамой приобрела два тепловизора и автомобиль для ВСУ.

В заключение глава государства выразил убеждение в том, что с такими храбрыми и искренними детьми Украину ждет прекрасное будущее.

Смотрите момент награждения: видео

Зеленский встретился с представителями молодежного вообщества из Украины и мира

Кроме того, президент Украины встретился с представителями молодежногосообщества Украины и мира. По его словам, эти люди талантливы, умны, инициативны и всем сердцем болеют за нашу страну. Каждый из них на своем месте помогает бороться за нашу общую свободу.

Мы много общались на разные темы, обменивались мнениями. О нашей независимости, будущем и о том, что еще каждый из нас может сделать, чтобы приблизить победу,

– подчеркнул он.

Как проходила встреча / Фото с телеграммы Владимира Зеленского

Ранее – В день Воздушных Сил Зеленский наградил военных: смотрите видео