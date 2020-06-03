В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 2 июня – Гео Лерос сообщил, что Андрей Ермак и Сергей Тищенко причастны к коррупции в строительстве нескольких инфраструктурных объектов в Киеве, в том числе и Подольско-Воскресенского моста. НАБУ завершило расследовать громкое дело времен Порошенко, в котором в качестве подозреваемого фигурирует его друг – Олег Гладковский, больше известный как Свинарчук.

Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что окончательное решение о подписании новой программы, а следовательно, и решение одалживать нам деньги или нет, наши западные партнеры примут на следующей неделе – ориентировочно 10 июня.

Уже двое суток депутаты фракции "Голос" собирают подписи парламентариев за отставку "мощного" министра. Но то, что очевидно для всех – Аваков должен уйти – не очевидно для большинства народных избранников.