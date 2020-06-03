У свіжому випуску "Ґуд найт Юкрейн" за 2 червня – Гео Лерос Лерос повідомив, що Андрій Єрмак і Сергій Тищенко причетні до корупції на будівництві кількох інфраструктурних об'єктів в Києві, зокрема і Подільсько-воскресенського мосту. НАБУ завершило розслідувати найгучнішу справу часів Порошенка, у якій як підозрюваний фігурує його друг – Олег Гладковський, більше відомий як Свинарчук.

Також у випуску "Ґуд найт Юкрейн" на 24 каналі:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що остаточне рішення про підписання нової програми, а отже, і рішення позичати нам гроші чи ні, наші західні партнери приймуть на наступному тижні – орієнтовно 10 червня.

Вже дві доби депутати фракції "Голос" збирають підписи парламентарів за відставку потужного міністра. Але те, що очевидно для усіх – Аваков має піти – не очевидно для більшості народних обранців.