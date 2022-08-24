В канун Дня Независимости резиденция Джонсона в Лондоне стала сине-желтой: захватывающие фото

Наш День Независимости отмечают не только в Украине. К примеру, резиденцию премьер-министра Великобритании 23 августа украсили желто-голубыми цветами.

Там уже даже успел попозировать Борис Джонсон. Однако выразила нам такую поддержку не только Лондон, но и Европейский союз.

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Цветы понравились не только Джонсону

На входе здания на Даунинг-стрит, 10 заметно очень много цветов. Флористы сделали ими рамку, простирающуюся от двери еще на несколько метров.

Резиденция премьера Британии 23 августа / Фото Associated Press

Вскоре премьер попозировал для фото у украшенной двери. Однако это сделал не только он, ведь не мог обойти вниманием и более постоянный житель резиденции.

Речь идет о 15-летнем котике Лари, занимающем пост главного мышелова резиденции правительства. Он пришел к желто-голубым цветам и сразу попал в объектив австралийского фотографа и котолюба Джастина Нг .

Главный мышелов Британии поддержал Украину / Фото с твиттера Justin Ng

Также приветствовала Украину 23 августа Еврокомиссия. Главный офис этого органа тоже приобрел желто-голубую окраску.

Мы с гордостью поддерживаем наших украинских друзей в их борьбе за свободное, независимое и европейское будущее,

– написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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