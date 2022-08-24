В канун Дня Независимости резиденция Джонсона в Лондоне стала сине-желтой: захватывающие фото
Наш День Независимости отмечают не только в Украине. К примеру, резиденцию премьер-министра Великобритании 23 августа украсили желто-голубыми цветами.
Там уже даже успел попозировать Борис Джонсон. Однако выразила нам такую поддержку не только Лондон, но и Европейский союз.
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Цветы понравились не только Джонсону
На входе здания на Даунинг-стрит, 10 заметно очень много цветов. Флористы сделали ими рамку, простирающуюся от двери еще на несколько метров.
Резиденция премьера Британии 23 августа / Фото Associated Press
Вскоре премьер попозировал для фото у украшенной двери. Однако это сделал не только он, ведь не мог обойти вниманием и более постоянный житель резиденции.
Речь идет о 15-летнем котике Лари, занимающем пост главного мышелова резиденции правительства. Он пришел к желто-голубым цветам и сразу попал в объектив австралийского фотографа и котолюба Джастина Нг .
Главный мышелов Британии поддержал Украину / Фото с твиттера Justin Ng
Также приветствовала Украину 23 августа Еврокомиссия. Главный офис этого органа тоже приобрел желто-голубую окраску.
Мы с гордостью поддерживаем наших украинских друзей в их борьбе за свободное, независимое и европейское будущее,
– написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
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