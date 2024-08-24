"Дорогие украинцы, коллеги, собратья и сестры!

С момента своего создания Служба безопасности стоит на страже Независимости Украины. Все это время мы с большой честью и ответственностью защищаем безопасность государства и его граждан. И третий год подряд – делаем это в условиях полномасштабной войны.

И хотя Независимости Украины уже 33 года, наша борьба за нее до сих пор продолжается. Тысячи украинских защитников, в том числе и тех, кто служит в СБУ, ежедневно в бою борются за право нашего государства на существование. Несмотря на то, что Украина сформировала свои границы и свободы еще в 1991 году, мы вынуждены отстаивать их снова. И на этот раз – уже с оружием в руках.

Сегодня каждое подразделение СБУ показывает наивысший результат. Спецназовцы ЦСО "А", военная контрразведка, оперативники, аналитики, киберспециалисты, следователи – все прилагают максимум усилий для Победы.

А вместе мы действуем, как один монолитный кулак: проводим уникальные спецоперации в тылу врага, поражаем военные объекты и логистические артерии, питающие войну. На поле боя – уничтожаем российскую технику, на море – топим военные корабли, внутри страны – разоблачаем вражеских агентов и предателей, расследуем военные преступления России.

Большая война изменила спецслужбу: мы стали более гибкими, технологичными и действенными. Но главное – умеем быть на шаг впереди врага.

Выполняя свои ежедневные задачи, мы приближаем будущую Победу!

В то же время мы помним всех Героев, которые отдали жизнь, защищая свою землю. И будем уничтожать оккупантов так, чтобы отомстить за гибель наших собратьев и посестер.

В этой борьбе хотим одного: жить свободно и продолжать строить Независимую Украину.

Желаю каждой украинской семье счастья и благополучия, а нашей стране – мирного неба, быстрого восстановления и процветания.

Победа будет за нами! Слава Украине!"