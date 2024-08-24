Несмотря на то, что Украина сформировала свои границы 33 года назад, мы вынуждены отстаивать нашу независимость снова.
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Поздравление от председателя СБУ Василия Малюка
"Дорогие украинцы, коллеги, собратья и сестры!
С момента своего создания Служба безопасности стоит на страже Независимости Украины. Все это время мы с большой честью и ответственностью защищаем безопасность государства и его граждан. И третий год подряд – делаем это в условиях полномасштабной войны.
И хотя Независимости Украины уже 33 года, наша борьба за нее до сих пор продолжается. Тысячи украинских защитников, в том числе и тех, кто служит в СБУ, ежедневно в бою борются за право нашего государства на существование. Несмотря на то, что Украина сформировала свои границы и свободы еще в 1991 году, мы вынуждены отстаивать их снова. И на этот раз – уже с оружием в руках.
Сегодня каждое подразделение СБУ показывает наивысший результат. Спецназовцы ЦСО "А", военная контрразведка, оперативники, аналитики, киберспециалисты, следователи – все прилагают максимум усилий для Победы.
А вместе мы действуем, как один монолитный кулак: проводим уникальные спецоперации в тылу врага, поражаем военные объекты и логистические артерии, питающие войну. На поле боя – уничтожаем российскую технику, на море – топим военные корабли, внутри страны – разоблачаем вражеских агентов и предателей, расследуем военные преступления России.
Большая война изменила спецслужбу: мы стали более гибкими, технологичными и действенными. Но главное – умеем быть на шаг впереди врага.
Выполняя свои ежедневные задачи, мы приближаем будущую Победу!
В то же время мы помним всех Героев, которые отдали жизнь, защищая свою землю. И будем уничтожать оккупантов так, чтобы отомстить за гибель наших собратьев и посестер.
В этой борьбе хотим одного: жить свободно и продолжать строить Независимую Украину.
Желаю каждой украинской семье счастья и благополучия, а нашей стране – мирного неба, быстрого восстановления и процветания.
Победа будет за нами! Слава Украине!"
Главнокомандующий Александр Сырский
Он отметил, что ВСУ борются за независимость каждый день, каждую секунду.
"Мы защищали нашу Независимость с первых дней войны – когда сжигали вражеские колонны, обороняли Киев, освобождали Харьковскую область, поднимали наш флаг над Херсоном и островом Змеиный.
Борьба за нашу Независимость продолжается – на Покровском, Торецком, Харьковском и других направлениях, где наши воины ценой сверхусилий останавливают и уничтожают врага.
Наша Независимость – в нашей крови. В крови, что течет в наших жилах, в крови, которую наши герои пролили за родную землю.
Наша Независимость – в нашей ярости к врагу за его зверства в наших городах и селах, за слезы наших детей, за муки наших пленных в российских застенках.
Наша Независимость – в мести за каждого собрата и посестру, которые упали с оружием в руках, до последнего вздоха защищая свою землю и свободу.
Наша Независимость – в словах украинского пророка Тараса Шевченко: "И на обновленной земле врага не будет, супостата...". Эти слова каждый украинский солдат и матрос, сержант и офицер воплощает в жизнь ежесекундно, приближая нашу Победу.
Потому что наша Независимость – в нашей вере в Победу. Победу, которая освятит ее навеки".
Поздравление от Кирилла Буданова
"Уважаемые сотрудники и сотрудницы военной разведки Украины! Примите искренние поздравления по случаю величайшего национального праздника – Дня Независимости Украины!
В условиях полномасштабной войны мы еще больше ощущаем его ценность. Гордимся своим народом, своим языком, многовековой историей и государством, которое признано не только в Европе, но и во всем мире!
Развязав войну, рашисты видели свой имперский проект как конец "украинской истории". Но они столкнулись с беспрецедентным мужеством, самоотверженностью и профессионализмом наших героев на поле боя, железной выдержкой, компетентностью и решительностью командиров, а главное – тотальным, всеобъемлющим сопротивлением Украинского народа, которого поддерживает весь демократический мир.
По словам Вячеслава Черновола, настало время большого выбора: или единство и победа и путь к свету, или поражение, позор и снова долгая дорога к свободе. Украина сделала свой выбор! Мы боремся и живем, с гордостью называя себя гражданами Украины!
Пусть этот праздничный день еще больше объединяет нас и придает уверенности и сил в справедливой борьбе за независимость нашего государства!
Желаю всем крепкого здоровья, выдержки, несокрушимого духа и новых свершений во имя нашей общей Победы! Слава Украине!"
Защитники из ТРО записали щемящее обращение
Воины заметили, что свобода не дается раз и навсегда – за нее надо
бороться каждый день.
Как боролись многие поколения украинцев, даже когда никаких надежд на победу не было. В нашей истории борьбы за независимость было тысячи имен, кому было неодинаково под каким флагом жить, на каком языке говорить. Сегодня их потомки борются за нашу независимость.
Защитники поблагодарили всех побратимов за подвиг и тех, кто ждет их дома.
Наши особые слова тем, кто уже никогда не дождется своих героев. Знайте, мы помним их и всегда будем рядом с вами. Верю, только вместе мы сможем победить врага. Верю, мы победим. С Днем Независимости, Украина.
Поздравления из Суджи
Военный поздравил украинцев с Днем Независимости из Суджи.
Когда-то россияне зашли в Энергодар, теперь энергодарцы зашли в Суджу. Слава Украине,
– сказал он.