"Дорогі українці, колеги, побратими та посестри!

З моменту свого створення Служба безпеки стоїть на варті Незалежності України. Увесь цей час ми з великою честю та відповідальністю захищаємо безпеку держави та її громадян. І третій рік поспіль – робимо це в умовах повномасштабної війни.

І хоч Незалежності України вже 33 роки, наша боротьба за неї досі триває. Тисячі українських захисників, зокрема і тих, хто служить у СБУ, щодня в бою виборюють право нашої держави на існування. Попри те, що Україна сформувала свої кордони і свободи ще у 1991 році, ми змушені відстоювати їх знову. І цього разу – вже зі зброєю в руках.

Сьогодні кожен підрозділ СБУ показує найвищий результат. Спецпризначенці ЦСО "А", військова контррозвідка, оперативники, аналітики, кіберфахівці, слідчі – всі докладають максимум зусиль для Перемоги.

А разом ми діємо, як один монолітний кулак: проводимо унікальні спецоперації в тилу ворога, вражаємо військові об'єкти та логістичні артерії, що живлять війну. На полі бою – знищуємо російську техніку, на морі – топимо військові кораблі, всередині країни – викриваємо ворожих агентів і зрадників, розслідуємо воєнні злочини Росії.

Велика війна змінила спецслужбу: ми стали більш гнучкими, технологічними і дієвими. Та головне – вміємо бути на крок попереду ворога.

Виконуючи свої щоденні завдання, ми наближаємо майбутню Перемогу!

Водночас ми пам’ятаємо всіх Героїв, які віддали життя, захищаючи свою землю. І будемо нищити окупантів так, щоб помститися за загибель наших побратимів і посестер.

У цій боротьбі прагнемо одного: жити вільно і продовжувати будувати Незалежну Україну.

Бажаю кожній українській родині щастя й добробуту, а нашій державі – мирного неба, швидкого відновлення та процвітання.

Перемога буде за нами! Слава Україні!"