Попри те, що Україна сформувала свої кордони 33 роки тому, ми змушені відстоювати нашу незалежність знову.
Дивіться також Лідери світу вітають Україну з Днем Незалежності
Привітання від голови СБУ Василя Малюка
"Дорогі українці, колеги, побратими та посестри!
З моменту свого створення Служба безпеки стоїть на варті Незалежності України. Увесь цей час ми з великою честю та відповідальністю захищаємо безпеку держави та її громадян. І третій рік поспіль – робимо це в умовах повномасштабної війни.
І хоч Незалежності України вже 33 роки, наша боротьба за неї досі триває. Тисячі українських захисників, зокрема і тих, хто служить у СБУ, щодня в бою виборюють право нашої держави на існування. Попри те, що Україна сформувала свої кордони і свободи ще у 1991 році, ми змушені відстоювати їх знову. І цього разу – вже зі зброєю в руках.
Сьогодні кожен підрозділ СБУ показує найвищий результат. Спецпризначенці ЦСО "А", військова контррозвідка, оперативники, аналітики, кіберфахівці, слідчі – всі докладають максимум зусиль для Перемоги.
А разом ми діємо, як один монолітний кулак: проводимо унікальні спецоперації в тилу ворога, вражаємо військові об'єкти та логістичні артерії, що живлять війну. На полі бою – знищуємо російську техніку, на морі – топимо військові кораблі, всередині країни – викриваємо ворожих агентів і зрадників, розслідуємо воєнні злочини Росії.
Велика війна змінила спецслужбу: ми стали більш гнучкими, технологічними і дієвими. Та головне – вміємо бути на крок попереду ворога.
Виконуючи свої щоденні завдання, ми наближаємо майбутню Перемогу!
Водночас ми пам’ятаємо всіх Героїв, які віддали життя, захищаючи свою землю. І будемо нищити окупантів так, щоб помститися за загибель наших побратимів і посестер.
У цій боротьбі прагнемо одного: жити вільно і продовжувати будувати Незалежну Україну.
Бажаю кожній українській родині щастя й добробуту, а нашій державі – мирного неба, швидкого відновлення та процвітання.
Перемога буде за нами! Слава Україні!"
Головнокомандувач Олександр Сирський
Він зазначив, що ЗСУ борються за незалежність кожен день, кожну секунду.
"Ми захищали нашу Незалежність з перших днів війни – коли спалювали ворожі колони, обороняли Київ, звільняли Харківщину, піднімали наш прапор над Херсоном та островом Зміїний.
Боротьба за нашу Незалежність триває – на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках, де наші воїни ціною надзусиль зупиняють та знищують ворога.
Наша Незалежність – у нашій крові. У крові, що тече у наших жилах, в крові, яку наші герої пролили за рідну землю.
Наша Незалежність – у нашій люті до ворога за його звірства в наших містах і селах, за сльози наших дітей, за муки наших полонених у російських катівнях.
Наша Незалежність – у помсті за кожного побратима і посестру, які впали із зброєю в руках, до останнього подиху захищаючи свою землю і свободу.
Наша Незалежність – у словах українського пророка Тараса Шевченка: "І на оновленій землі врага не буде, супостата…". Ці слова кожен український солдат і матрос, сержант і офіцер втілює у життя щомиті, наближаючи нашу Перемогу.
Бо наша Незалежність – у нашій вірі в Перемогу. Перемогу, яка освятить її навіки".
Привітання від Кирила Буданова
"Шановні співробітники та співробітниці воєнної розвідки України! Прийміть щирі вітання з нагоди найвеличнішого національного свята – Дня Незалежності України!
В умовах повномасштабної війни ми ще більше відчуваємо його цінність. Пишаємося своїм народом, своєю мовою, багатовіковою історією і державою, яка визнана не лише в Європі, а й в усьому світі!
Розв’язавши війну, рашисти бачили свій імперський проєкт як кінець "української історії". Але вони зіткнулися з безпрецедентною мужністю, самовідданістю й професіоналізмом наших героїв на полі бою, залізною витримкою, компетентністю та рішучістю командирів, а головне – тотальним, всеохоплюючим спротивом Українського народу, якого підтримує весь демократичний світ.
За словами В’ячеслава Чорновола, настав час великого вибору: або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до волі. Україна зробила свій вибір! Ми боремося й живемо, з гордістю називаючи себе громадянами України!
Нехай цей святковий день ще більше єднає нас і додає впевненості й сил у справедливій боротьбі за незалежність нашої держави!
Бажаю всім міцного здоров'я, витримки, незламного духу та нових звершень в ім’я нашої спільної Перемоги!. Слава Україні!"
Захисники з ТРО записали щемливе звернення
Воїни зауважили, що свобода не дається раз і назавжди – за неї треба
боротися щодня.
Як боролися багато поколінь українців, навіть коли жодних надій на перемогу не було. У нашій історії боротьби за незалежність було тисячі імен, кому було неоднаково під яким прапором жити, якою мовою говорити. Сьогодні їх нащадки виборюють нашу незалежність.
Захисники подякували всім побратимам за подвиг і тим, хто чекає на них вдома.
Наші особливі слова тим, хто вже ніколи не дочекається своїх героїв. Знайте, ми пам'ятаємо їх і завжди будемо поруч з вами. Вірю, тільки разом ми зможемо перемогти ворога. Вірю, ми переможемо. З Днем Незалежності, Україна.
Привітання із Суджі
Військовий привітав українців із Днем Незалежності із Суджі.
Колись росіяни зайшли в Енергодар, тепер енергодарці зайшли в Суджу. Слава Україні,
– сказав він.