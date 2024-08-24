У своїх привітаннях вони відзначають мужність та силу українців, які продовжують чинити опір жорстокій російській агресії. А також долучаються до побажань у відстоюванні суверенітету у боротьбі проти ворога.

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Хто привітав Україну з Днем Незалежності

Українців з Днем Незалежності привітали лідер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс, президентка Молдови Майя Санду, очільник уряду Норвегії Йонас Гар Стьоре, президентка Ісландії Галла Томасдоттір.

Також до вітань долучилися заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане та президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Лідери привітали Україну з Днем Незалежності: дивіться відео

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі привітала Україну з Днем Незалежності. Глава держави записала відеозвернення англійською мовою, побажавши українському народу звільнити країну від окупації та відновити мир на українській землі.

Грузія привітала Україну зі святом: дивіться відео

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також не пройшов повз такого важливого дня для українців.

Британія завжди буде з Україною. У день вашої незалежності ми поділяємо чітке повідомлення: ми й надалі будемо з вами – тому що це те, на що заслуговує народ України. Слава Україні,

– сказав він.

Як привітала Україну Британія: дивіться відео

До слова, Тегеран теж вирішив привітати Україну з Днем Незалежності. Однак Іран активно допомагає Росії упродовж повномасштабної війни. Зокрема, постачає зброю, яку агресор використовує для знищення нашої цивільної інфраструктури та вбивства мирних жителів.