Он пообщался с военными. Таран доволен строевым обучением военных, которые "отшлифовывают" новый строевой шаг.

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Отказ от советщины на День Независимости

По его словам, на годовщину Независимости Украина отходит от советской организации парадов.

Оставляем "совковость" в прошлом,

– подчеркнул Таран.

В 2021 году, как отметил министр, военный парад будут организовывать на Крещатике не так, как раньше. В частности впервые не будет объезда войск, поздравления отдельно каждой коробки.

"Это осталось разве что в России, которая осуществляет против нас вооруженную агрессию. Я считаю, что это серьезная демонстрация приверженности натовским стандартам", – заметил Таран.

Участие в параде примут 5 тысяч человек

В целом в военном параде примут участие около 5 тысяч представителей сектора безопасности и обороны. Большая часть военных, как он отметил, являются участниками боевых действий.

Заметим! Известно, что на параде не будет тяжелой техники, которая могла бы повредить дорогу.

Таран отметил, что каждого, кто будет шагать по Крещатику на День Независимости, отметят памятным нагрудным знаком "Участник парада".

Отметим, что ранее Минобороны показало репетицию парада ко Дню Независимости. В сети появились фото и видео с репетиции.