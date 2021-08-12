Сухопутные войска обнародовали в сети фото и видео тренировок украинских военных.

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Репетиция парада ко Дню Независимости

На видео зафиксирована репетиция парада ко Дню Независимости, в частности тренировка пеших парадных расчетов. На обнародованных кадрах заметны коробки разных родов войск и военная техника.

Напомним, 3 августа на взлетной полосе госпредприятия "Антонов" состоялась первая репетиция парадных расчетов.

Репетиция парада ко Дню Независимости: фото Сухопутных войск ВСУ

Тренировка пеших парадных расчетов: смотрите видео​

Парад по случаю Дня Независимости: что известно