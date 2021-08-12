Сухопутні війська оприлюднили у мережі фото та відео тренувань українських військових.
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Репетиція параду до Дня Незалежності
На відео зафіксована репетиція параду до Дня Незалежності, зокрема тренування піших парадних розрахунків. На оприлюднених кадрах помітні коробки різних родів військ та військова техніка.
Репетиція параду до Дня Незалежності: фото Сухопутних військ ЗСУ
Тренування піших парадних розрахунків: дивіться відео
Парад з нагоди Дня Незалежності: що відомо
- Військовий парад Збройних сил України з нагоди 30-річчя Незалежності пройде центральною вулицею Києва 24 серпня. Крім того, пролетить авіація у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів.
- Святкові заходи відбудуться і на Дніпрі. Там планують організувати урочисте проходження катерів, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.