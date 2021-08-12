Він поспілкувався із військовими. Таран задоволений стройовим навчанням військових, які "відшліфовують" новий стройовий крок.

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Відмова від радянщини на День Незалежності

За його словами, на річницю Незалежності Україна відходить від радянської організації парадів.

Залишаємо "совковість" у минулому,

– наголосив Таран.

У 2021 році, як відзначив міністр, військовий парад організовуватимуть на Хрещатику не так, як раніше. Зокрема вперше не буде об'їзду військ, привітання окремо кожної коробки.

"Це залишилося хіба що в Росії, яка здійснює проти нас збройну агресію. Я вважаю, що це серйозна демонстрація прихильності НАТОвським стандартам", – зауважив Таран.

Участь у параді візьмуть 5 тисяч осіб

Загалом у військовому параді візьме участь приблизно 5 тисяч представників сектору безпеки й оборони. Більша частина військових, як він відзначив, є учасниками бойових дій.

Зауважимо! Відомо, що на параді не буде важкої техніки, яка могла б зашкодити дорозі.

Таран наголосив, що кожного, хто крокуватиме Хрещатиком на День Незалежності, відзначать пам'ятним нагрудним знаком "Учасник параду".

Відзначимо, що раніше Міноборони показало репетицію параду до Дня Незалежності. В мережі з'явились фото і відео з репетиції.