Він поспілкувався із військовими. Таран задоволений стройовим навчанням військових, які "відшліфовують" новий стройовий крок.
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Відмова від радянщини на День Незалежності
За його словами, на річницю Незалежності Україна відходить від радянської організації парадів.
Залишаємо "совковість" у минулому,
– наголосив Таран.
У 2021 році, як відзначив міністр, військовий парад організовуватимуть на Хрещатику не так, як раніше. Зокрема вперше не буде об'їзду військ, привітання окремо кожної коробки.
"Це залишилося хіба що в Росії, яка здійснює проти нас збройну агресію. Я вважаю, що це серйозна демонстрація прихильності НАТОвським стандартам", – зауважив Таран.
Участь у параді візьмуть 5 тисяч осіб
Загалом у військовому параді візьме участь приблизно 5 тисяч представників сектору безпеки й оборони. Більша частина військових, як він відзначив, є учасниками бойових дій.
Таран наголосив, що кожного, хто крокуватиме Хрещатиком на День Незалежності, відзначать пам'ятним нагрудним знаком "Учасник параду".
Відзначимо, що раніше Міноборони показало репетицію параду до Дня Незалежності. В мережі з'явились фото і відео з репетиції.