Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29 годовщины Независимости Украины. В нем отмечается перечень мероприятий к празднованию крупнейшего государственного праздника.

Кабинет Министров должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий с учетом требований по предотвращению распространения коронавируса, отмечает Офис Президента Украины. К слову В День Независимости Украины проведут Шествие ветеранов, – пресс-служба офиса Президента День Независимости – 24 августа В День Независимости Украины в Киеве и других населенных пунктах предполагается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.

с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности. Кроме того, 24 августа будет проведена церемония возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за Независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства и войны на востоке Украины.

выдающихся деятелей украинского государства, борцов за Независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства и войны на востоке Украины. Предусмотрены также тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия по донесению гражданам информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, опыте национального государства.

по донесению гражданам информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, опыте национального государства. Также правительство должно организовать церемонии вручения государственных наград , поощрительных знаков отличия лицам, внесшим значительный вклад в обретение независимости Украины, защиту ее суверенитета и территориальной целостности.

, поощрительных знаков отличия лицам, внесшим значительный вклад в обретение независимости Украины, защиту ее суверенитета и территориальной целостности. Кабмин должен поддержать инициативы общественности, направленные на укрепление национального единства, развитие государства, популяризацию национальных традиций и государственных символов Украины, утверждения положительного имиджа нашего государства в мире.

Украины, утверждения положительного имиджа нашего государства в мире. Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение зарубежными дипломатическими учреждениями Украины с участием представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины. День флага – 23 августа В День Государственного флага Украины в городе Киеве и других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях Украины, в военных частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага. Негосударственные празднования Ветераны войны с Россией, члены их семей и общественность собираются провести 24 августа Шествие ветеранов. Соответствующее решение уже одобрил Консультативный совет по делам ветеранов войны при президенте. День Независимости Украины: кратко Это самый большой государственный праздник в Украине, который ежегодно отмечают 24 августа. Именно в этот день после многовековой борьбы была провозглашена независимость Украины от Советского Союза.