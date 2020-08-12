Як в Україні цього року відзначатимуть День Незалежності: Зеленський підписав указ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 29 річниці Незалежності України. У ньому відзначається перелік заходів до святкування найбільшого державного свята.
Кабінет Міністрів має розробити й забезпечити реалізацію заходів з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню коронавірусу, зазначає Офіс Президента України.
До слова У День незалежності України проведуть Ходу ветеранів, – пресслужба Офісу Президента
День Незалежності – 24 серпня
- У День Незалежності України в Києві й інших населених пунктах передбачається проведення урочистостей за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООС/АТО й громадськості.
- Крім того, 24 серпня буде проведено церемонії покладання квітів до пам'ятних знаків і місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за Незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності й війни на сході України.
- Передбачені також тематичні культурно-мистецькі, медійні, виставкові й інші заходи з донесення громадянам інформації про важливі події та персоналії української історії, досвід національного державотворення.
- Також уряд має організувати церемонії вручення державних нагород, заохочувальних відзнак особам, які зробили значний внесок у здобуття Незалежності України, захист її суверенітету й територіальної цілісності.
- Кабмін має підтримати ініціативи громадськості, спрямовані на зміцнення національної єдності, розбудову держави, популяризацію національних традицій і державних символів України, утвердження позитивного іміджу нашої держави у світі.
- Міністерство закордонних справ має забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів з відзначення Дня Державного прапора й Дня Незалежності України.
День прапора – 23 серпня
- У День Державного прапора України в місті Києві й інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах України, військових частинах мають бути проведені офіційні церемонії урочистого підняття Державного прапора.
Недержавні святкування
- Також ветерани війни з Росією, члени їхніх сімей і громадськість збираються провести 24 серпня Ходу ветеранів. Відповідне рішення вже схвалила Консультативна рада у справах ветеранів війни при президентові.
День Незалежності України: коротко
- Це найбільше державне свято в Україні, яке щорічно відзначають 24 серпня. Саме цього дня після багатовікової боротьби було проголошено Незалежність України від Радянського Союзу.