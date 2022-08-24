Об этом сообщил сам глава министерства иностранных дел Португалии Жуан Кравиньо. Что именно он посетит в Киеве – пока неизвестно.

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Жуан Кравиньо уже прибыл в Киев

Это честь быть в Киеве в этот день, когда отмечают 31-ю годовщину Независимости Украины, которую хотела и не смогла уничтожить россия,

– заявил министр.

Он принес послание солидарности, политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки Португалии Украине.



Жуан Кравиньо прибыл в столицу 24 августа / фото твиттер Жуан Кравиньо



Жуана Кравиньо встретили на вокзале / фото твиттер Жуана Кравиньо

Португалия против визовых санкций для россии

Португалия отказалась вводить запрет на въезд российских туристов в Европейский Союз. В министерстве иностранных дел Португалии подчеркнули, что целью санкций против москвы не должно быть наказание русского народа.

"Португалия считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не русский народ", – говорится в заявлении.

Там добавили, что Португалия примет участие в обсуждении, которое в конечном итоге может состояться на европейском уровне по этому вопросу, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС.

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