Про це повідомив сам очільник міністерства закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо. Що саме він відвідає у Києві – поки невідомо.

Зверніть увагу Португалія проти візових санкцій для росії: не хочуть "покарання для російського народу"

Жуан Кравіньйо вже прибув до Києва

Маю честь бути в Києві в цей день, коли відзначають 31-у річницю Незалежності України, яку хотіла і не змогла знищити росія,

– заявив міністр.

Він також приніс послання солідарності, політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки Португалії Україні.



Жуан Кравіньйо прибув до столиці 24 серпня / фото твіттер Жуан Кравіньйо



Жуана Кравіньйо зустріли на вокзалі / фото твіттер Жуана Кравіньйо

Португалія проти візових санкцій для росії

Португалія відмовилася запроваджувати заборону на в'їзд російських туристів до Європейського Союзу. У міністерстві закордонних справ Португалії наголосили, що метою санкцій проти Москви не має бути покарання російського народу.

"Португалія вважає, що основна мета режиму санкцій має полягати в тому, щоб покарати російську військову машину, а не російський народ", – мовиться у заяві.

Там додали, що Португалія братиме участь в обговоренні, яке в кінцевому підсумку може відбутися на європейському рівні з цього питання, сприяючи виробленню єдиної позиції держав-членів ЄС.

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