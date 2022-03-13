День оккупанта стоит 53 доллара, но выживут не все

Стала известна цена российских оккупантов, за которую они готовы рисковать жизнью и убивать украинцев. Как и следовало ожидать, она оказалась низкой – такие деньги солдаты армии врага могли заработать на любой подработке в Европе.

Для российских оккупантов война в Украине является возможностью заработать денег. Правда, цена за убийства мирного населения и попытку захватить другую страну крайне низкая.

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Заработок оккупантов

За "командировку" в Украину российские оккупанты получают по 53 доллара в день. Правда, для 12 тысяч из них эти деньги уже ничего не стоят – украинские герои отправили на тот свет, где не принимают никакой валюты.

Оказавшиеся в Украине враги мечтают о том, чтобы выжить и вернуться домой. Благодаря нашим защитникам многие оказались без еды и оружия, грабят собственные БТРы, а продукты ищут по мусорникам.

И даже несмотря на это оккупанты заявляют о готовности "стереть с земли хохляцкие города". Что ж, в таком случае мечтать о том, на что они потратят деньги за войну в Украине, им не придется.

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