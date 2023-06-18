Папа – слово, в котором безграничная любовь – Зеленский обнародовал трогательное видео ко Дню отца
Источник:Владимир Зеленский
18 июня в Украине и мире отмечают Международный день отца. С этим праздником поздравил и президент Владимир Зеленский.
Украинский лидер пожелал, чтобы как можно больше украинских мужчин слышали обращение: "Папа!". Также Зеленский обнародовал трогательное видео ко Дню отца.
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Зеленский поздравил мужчин с Днем отца
Папа… Это слово каждый день звучит миллионы раз, и каждый раз в нем слышится защита, сила и безграничная любовь. В День отца хочется пожелать, чтобы как можно больше украинских мужчин слышали это обращение: "Папа!"
– написал президент.
Также Зеленский пожелал, чтобы наши отцы жили долго и были здоровы. И чтобы каждый папа, который на передовой, вернулся домой.
"Спасибо каждому украинскому отцу, каждой украинской семье за наших крепких и смелых воинов, которые защитили независимость и борются за жизнь для Украины!" – добавил украинский лидер.
Трогательные кадры ко Дню отца: смотрите видео
Королевская семья поздравила с Днем отца
Кстати, британская королевская семья также поздравила с Днем отца. В сети появились новые кадры принца Уильяма с детьми и короля и королевы с их родителями.
Также королевская семья обнародовала архивное фото Чарльза III с сыновьями – принцем Уильямом и Гарри.
"Папам повсюду: мы желаем вам сегодня особого Дня отца", – подписали трогательные фото в Букингеме.