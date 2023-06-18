Папа – слово, в котором безграничная любовь – Зеленский обнародовал трогательное видео ко Дню отца

18 июня в Украине и мире отмечают Международный день отца. С этим праздником поздравил и президент Владимир Зеленский.

Украинский лидер пожелал, чтобы как можно больше украинских мужчин слышали обращение: "Папа!". Также Зеленский обнародовал трогательное видео ко Дню отца.

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Зеленский поздравил мужчин с Днем отца

Папа… Это слово каждый день звучит миллионы раз, и каждый раз в нем слышится защита, сила и безграничная любовь. В День отца хочется пожелать, чтобы как можно больше украинских мужчин слышали это обращение: "Папа!"

– написал президент.

Также Зеленский пожелал, чтобы наши отцы жили долго и были здоровы. И чтобы каждый папа, который на передовой, вернулся домой.

"Спасибо каждому украинскому отцу, каждой украинской семье за наших крепких и смелых воинов, которые защитили независимость и борются за жизнь для Украины!" – добавил украинский лидер.

Трогательные кадры ко Дню отца: смотрите видео

Королевская семья поздравила с Днем отца

Кстати, британская королевская семья также поздравила с Днем отца. В сети появились новые кадры принца Уильяма с детьми и короля и королевы с их родителями.

Также королевская семья обнародовала архивное фото Чарльза III с сыновьями – принцем Уильямом и Гарри.

"Папам повсюду: мы желаем вам сегодня особого Дня отца", – подписали трогательные фото в Букингеме.