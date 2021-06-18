Палата представителей проголосовала за принятие документа. Там окончательно приняли текст закона 415 голосами против 14 голосов при поддержке лидеров демократов и республиканцев.
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Почему праздник является важным для США
Законопроект о новом празднике единогласно одобрили в Сенате США. По словам Байдена, эта дата является днем "глубокого веса и силы".
Благодаря тому, что Juneteenth становится федеральным праздником, все американцы могут почувствовать силу этого дня и научиться нашей истории, отметить прогресс и бороться с расстоянием, которое мы преодолели,
– подчеркнул президент США.
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Отмена рабства в США: коротко
- Авраам Линкольн, который является 16 президентом США, в 1863 году издал прокламацию об освобождении рабов. Из-за сопротивления южных штатов документ не вступил в силу до окончания Гражданской войны в США.
- Уже в январе 1865 года была принята 13 поправка к Конституции. Она фактически отменила рабство на всей территории страны.
- Сейчас День освобождения отмечают на своем уровне 49 из 50 штатов.