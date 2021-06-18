Палата представників проголосувала за прийняття документа. Там остаточно ухвалили текст закону 415 голосами проти 14 голосів за підтримки лідерів демократів і республіканців. 

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Чому свято є важливим для США

Законопроєкт про нове свято одноголосно схвалили в Сенаті США. За словами Байдена, ця дата є днем ​​"глибокої ваги і сили".

Завдяки тому, що Juneteenth стає федеральним святом, усі американці можуть відчути силу цього дня і навчитися нашій історії, відзначити прогрес і боротися з відстанню, яку ми подолали,
– наголосив президент США. 

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Скасування рабства у США: коротко

  • Авраам Лінкольн, який є 16 президентом США, у 1863 році видав прокламацію про звільнення рабів. Через опір південних штатів документ не набув чинності до закінчення Громадянської війни в США.
  • Вже у грудні 1865 року була ухвалена 13 поправка до Конституції. Вона фактично скасувала рабство на всій території країни.
  • Наразі День визволення відзначають на своєму рівні 49 з 50 штатів.