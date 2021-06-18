Палата представників проголосувала за прийняття документа. Там остаточно ухвалили текст закону 415 голосами проти 14 голосів за підтримки лідерів демократів і республіканців.

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Чому свято є важливим для США

Законопроєкт про нове свято одноголосно схвалили в Сенаті США. За словами Байдена, ця дата є днем ​​"глибокої ваги і сили".

Завдяки тому, що Juneteenth стає федеральним святом, усі американці можуть відчути силу цього дня і навчитися нашій історії, відзначити прогрес і боротися з відстанню, яку ми подолали,

– наголосив президент США.

Довідка. Аналогічний проєкт закону демократи намагалися провести через Конгрес в липні 2020 року, але тоді сенатор-республіканець Рон Джонсон заблокував голосування. Усе через те, що вихідний день для держслужбовців буде обходитися скарбниці в 600 мільйонів доларів на рік.

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