Бой под Крутами состоялся в 1918 году, но его события повлияли и на настоящее. Отряд из киевских курсантов и казаков, которых примерно было 400 человек, должен был противостоять подразделениям российской Красной гвардии. О том, как защищали Первую независимость Украины – читайте в материале.

Источник: 24 канал

22 января 1918 года украинское государство со столицей в Киеве провозгласило Первую независимость УНР.

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Бой под Крутами: коротко

Большевики в начале января в 1918 году установили контроль в Харьковской, Екатеринославской и Полтавской губерниях и развернули наступление на Киев. Наступление вражеские войска вели двумя группами: одна вдоль железной дороги Харьков-Полтава-Киев, а вторая – в направлении Курск-Бахмач-Киев.

Центральная Рада Украинской народной республики имела в своем подчинении отдельные части бывшей российской армии, которые были украинизированные, а также подразделения из добровольцев. Их количество было значительно меньше, чем количество людей русской Красной гвардии.



Украинские воины, которые сражались за Родину / Иллюстрация lbsadm

24 – 27 января 1918 года бои развернулись до станции Бахмач. Украинские войска были вынуждены оставить ее и отступить к станции Круты.

На бой с русской армией вышли ученики Первой Украинской юнкерской школы имени Хмельницкого – это примерно 450 курсантов и 20 старшин. К ним присоединилась первая сотня новосозданного добровольческого Студенческого куреня сечевых стрельцов, а также еще 80 добровольцев из подразделений местного Свободного казачества из Нежина.

По разным подсчетам, в бою в Крутах 29 января 1918 года участвовали от 420 до 520 украинских воинов, юношей и студентов. Они были вооружены примерно 16 пулеметами и 1 пушкой на платформе.

Количество большевистских войск, по некоторым подсчетам, было более 3 тысяч человек. Все были хорошо вооружены и с артиллерией.

Ожесточенный бой длился 5 часов. Защитники украинской государственности получили военную победу и осуществили организованное отступление со станции Круты к своим эшелонам.

Мифы о бое под Крутами

Дмитрий Дорошенко и его история

В советские времена об этом бое практически не вспоминали, поэтому среди главных источников долго была работа Дмитрия Дорошенко "История Украины 1917 – 1923", написанная в 1930 году в Берлине. В ней было много искажений и ложных фактов.

Дорошенко первым распространил информацию о том, что под Крутами не было украинского войска, а станции защищали только студенты. Также он подал, что они погибли из-за того, что офицеры сбежали с поля боя. И обвинил в смерти юношей высшее руководство УНР.

Михаил Муравьев и битва в 2 дня

Михаил Муравьев был эсером и командовал русской армией. Он утверждал, что в течение двух дней он отважно сражался под Крутами против отборных войск УНР под предводительством Петлюры.

На самом деле Муравьеву нужно было 2 дня, чтобы отремонтировать железную дорогу и организовать свои силы.

Ложное количество погибших

Количество погибших – 500 человек, а в некоторых источниках говорят даже о 1000. Но по показаниям участников событий вероятно было убито около 250 – 300 человек с украинской стороны.



Бой под Крутами / Иллюстрация myukraine.org.ua

300 спартанцев под Фермопилами

Во время перезахоронения погибших героев Крут в Киеве 19 марта 1918 года кто-то из операторов эмоционально провел параллель с 300 спартанцами под Фермопилами во время прощального слова. Сравнение неоднократно цитировали и впоследствии сложилось представление, что вооруженным большевикам противостояли 300 студентов, и все они погибли.

Точная дата боя

Точная дата боя на тогда не была известна – или 29 января, или 30-е. Даже год иногда подавали как в 1919.

Параллель между борьбой ОУН-УПА и Красной армией

Интерес к подвигу крутянцев усилился во время Второй мировой войны. Многие проводили параллель с борьбой ОУН-УПА против "красных". Тогда даже появились выдумки, будто крутянци принадлежали к Галицко-Буковинскому куреню Сечевых стрельцов, а на станцию ​​Круты их направил лично Евгений Коновалец.

Фотофейк

В течение долгого времени считали, что похороны героев Крут – зафиксирован на фотографиях, опубликованных львовским (в то время зарубежным) иллюстрированным журналом "Летопись Красной Калины" в 1931 и 1932 годах.

Но на фото изображены другие события: похороны жертв большевистского террора, которые состоялись в столице чуть раньше, 10 марта 1918 года.



Фото, на котором изображены совсем другие события / Иллюстрация BBC