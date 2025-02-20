В годовщину расстрелов люди вышли на Майдан, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за нашу возможность продолжать жить в свободной стране, которая на пути к евроинтеграции. Об этом пишет 24 Канал.
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Желто-голубые флаги и цветы
Люди вышли к мемориалу тем, кого расстреляли на Майдане 20 февраля 2014 года. Эта дата в Украине уже 11 лет является Днем памяти Героев Небесной Сотни. Тогда 107 участников революции достоинства погибли от пуль снайперов.
Герои Небесной Сотни незабываемые / Фото Валентины Полищук
Несмотря на все, в Киеве 20 февраля 2025 года люди с цветами идут к мемориалу Героям.
Люди чтят память погибших / Фото Валентины Полищук
Они стоят возле портретов погибших и вспоминают события 11-летней давности, которые стали переломным моментом нашей истории.
11 лет назад состоялись расстрелы на Майдане / Фото Валентины Полищук
На мемориале украинские флаги и цветы в знак памяти и уважения всех тех, кто больше не с нами. Уже третий год Украина противостоит также полномасштабной агрессии России, поэтому борьба продолжается и не прекращается ни на минуту.
Украинские защитники также присутствуют на Майдане. Они продолжают дело, которое начали участники революции Достоинства – отстаивают независимость и европейское будущее нашего государства.
Военные также почтили память Героев Небесной Сотни / Фото Валентины Полищук
Украина четко заявила о своем желании быть в Европейском союзе и продолжает этот путь, несмотря на все препятствия, которые возникают на пути. Об этом свидетельствует то, что даже полномасштабная война не помешала начать переговоры о членстве нашей страны в ЕС.
На Майдане чествуют Героев Небесной Сотни / Фото Валентины Полищук