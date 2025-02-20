У роковини розстрілів люди вийшли на Майдан, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за нашу можливість продовжувати жити у вільній країні, яка на шляху до євроінтеграції. Про це пише 24 Канал.

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Жовто-блакитні прапори та квіти

Люди вийшли до меморіалу тим, кого розстріляли на Майдані 20 лютого 2014 року. Ця дати в Україні вже 11 років є Днем пам'яті Героїв Небесної Сотні. Тоді 107 учасників революції гідності загинули від куль снайперів.



Герої Небесної Сотні незабуті / Фото Валентини Поліщук

Попри все, у Києві 20 лютого 2025 року люди з квітами йдуть до меморіалу Героям.



Люди вшановують пам'ять загиблих / Фото Валентини Поліщук

Вони стоять біля портретів загиблих та згадують події 11-річної давнини, які стали переломним моментом нашої історії.



11 років тому відбулись розстріли на Майдані / Фото Валентини Поліщук

На меморіалі українські прапори та квіти на знак пам'яті та пошани всіх тих, хто більше не з нами. Вже третій рік Україна протистоїть також повномасштабній агресії Росії, тож боротьба триває та не припиняється ні на мить.

Українські захисник також присутні на Майдані. Вони продовжують справу, яку розпочали учасники революції Гідності – відстоюють незалежність та європейське майбутнє нашої держави.



Військові також вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні / Фото Валентини Поліщук

Україна чітко заявила про своє бажання бути в Європейському союзі та продовжує цей шлях, попри всі перешкоди, які виникають на шляху. Про це свідчить те, що навіть повномасштабна війна не завадила розпочати перемовини про членство нашої країни в ЄС.

На Майдані вшановують Героїв Небесної Сотні / Фото Валентини Поліщук