Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю, опубліковане 18 лютого. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України відповів на питання журналіста Ейнулли Фатуллаєва.

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Що відбувається на лінії зіткнення

За словами Буданова, ситуація на фронті складна, проте оцінювати її варто в порівнянні.

Усе справді відносно. Просування в росіян є, ситуація на фронті складна. Якщо хтось каже, що там усе добре, я вам прямо кажу, – не вірте. Проблеми є,

– зазначив він.

Однак очільник ГУР наголошує, що у ворогів також є складнощі, інакше вони "навіть не намагалися б грати в ігри з бажанням режиму припинення вогню".

Завтра, післязавтра і через тиждень він (обвал фронту – 24 Канал) не відбудеться,

– каже Буданов.

Окрім того, він припустив припинення вогню у 2025 році, оскільки для цього наразі є всі складники. Однак Україна та Росія мають протилежні позиції щодо цього питання, тож невідомо, наскільки перемир'я може бути тривалим та ефективним.