Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Буданова в інтерв'ю Ейнулле Фатуллаєву.

До теми Буданов відповів, як ставиться до можливих мирних переговорів без участі України

Буданов про припинення бойових дій

Журналіст поцікавився у Буданова його особистою думкою, чи вдасться досягнути режиму припинення вогню у 2025 році. На що Буданов відповів: "Я думаю, що так".

На уточнювальне запитання Фатуллаєва, чи близькі зараз Росія та Україна до такого рішення, очільник ГУР наголосив, що ситуація насправді дуже парадоксальна. Буданов пояснив, що Україна та Росія мають протилежні позиції, однак обидві країни прагнуть припинення вогню.