Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кирила Буданова в інтерв'ю для Defence24.

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Що Буданов думає про переговори без України

Так, у Буданова запитали його ставлення до мирних переговорів без прямої участі України і його думку щодо того, чи можуть такі переговори призвести до тривалого та справедливого вирішення конфлікту.

Остаточні та ефективні переговори між ворогуючими країнами неможливі без участі всіх сторін конфлікту,

– відповів він.

Водночас глава розвідки визнає, що без допомоги США Україні буде дуже важко. Саме тому країна має зробити все можливе, аби підтримка не припинилася. "Як свідчить відоме українське прислів'я: "Один у полі не воїн". Це моя відповідь у контексті Сполучених Штатів", – каже Буданов.

Водночас, на думку розвідника, без України та її героїчної армії неможливо уявити глобальну безпеку європейського континенту.