Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента. Украина уже второй раз отмечает эту дату вместе со всем миром 8 мая.

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Что известно о событии

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

В мероприятии также приняли участие председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и представители дипломатических миссий в Украине.

Чествование памяти погибших во Второй мировой войне: смотрите фото

В той войне у нас не было тыла – вся наша земля была сплошным фронтом, плацдармом, открытой раной. Пострадал каждый город, село, каждый дом и каждая семья,

– написал Зеленский.

Он также отметил большой вклад украинцев в победу, более 8 миллионов которых боролись с нацизмом не только в составе советской армии. Десятки тысяч сражались в армиях союзников, сотни тысяч – в повстанческих отрядах и движениях сопротивления.

Напомним, в обращении по случаю Дня памяти и примирения украинский президент сказал, что зло обязательно проигрывает. Кроме того, он подчеркнул разницу в праздновании этого дня – Украина чтит героев, тогда как в России событие стало символом "парада страха на Красной площади".