Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Президента. Україна вже вдруге відзначає цю дату разом з усім світом 8 травня.

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Що відомо про подію

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

У заході також узяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник ОП Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та представники дипломатичних місій в Україні.

Вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні: дивіться фото

У тій війні в нас не було тилу – вся наша земля була суцільним фронтом, плацдармом, відкритою раною. Постраждало кожне місто, село, кожен дім і кожна родина,

– згодом написав Зеленський.

Він також наголосив на великому внеску українців у перемогу, понад 8 мільйонів яких боролися з нацизмом не лише в складі радянської армії. Десятки тисяч билися в арміях союзників, сотні тисяч – у повстанських загонах та рухах опору.

Нагадаємо, у зверненні з нагоди Дня пам'яті та примирення український президент наголосив, що зло обов'язково програє. Окрім того, він підкреслив різницю у відзначенні цього дня – Україна шанує героїв, тоді як у Росії свято стало символом "параду страху на Красній площі".