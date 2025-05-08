Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Про що говорив Зеленський у зверненні

Зеленський зазначив, що День пам'яті та перемоги над нацизмом Україна відзначає разом з усім світом, з усіма тими, хто 80 років тому боровся за життя, аби зло програло.

На жаль, три роки тому це знову повторилось і, так само як колись над Києвом знову заревіла сирена повітряної тривоги. Зло знову пішло на нашу землю українську. Вранці 24 лютого на Хрещатику було пусто – ні машин, ні людей. Зараз тут життя, ви бачите. Три роки тому. Записуючи звернення до Дня Незалежності, тут була спалена російська техніка. І тільки такий парад зло може отримати тут. Тут, де сьогодні панує наше бажання жити, бути,

– наголосив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом: дивіться відео

Яка різниця між Україною та Росією

Президент наголосив на різниці між Україною та Росією. Якщо в Україні святкують День пам'яті з пошаною до героїв, що віддали життя за свободу, то в Росії цей день став символом "параду страху на Красній площі", де марширують вбивці, а історія переписується, зводячи перемогу над нацизмом лише до "заслуг" Путіна.

Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто Путін перемагав нацизм, наче він своїми руками підіймав прапор Перемоги над Рейхстагом у Берліні. Слава Богу, Україна вирвалась зі всього цього болота, що було, та слава Богу, Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролись десятки народів і понад 8 мільйонів українців, на жаль, загинули,

– заявив український лідер.

Президент додав, що сьогодні майже кожна українська родина має Героя, "який боровся чи бореться з новим злом, бореться за нашу Україну, наш Київ, за всі наші міста, села, за наших людей, за наше життя".

Зеленський також порівняв пам'ятні місця в Україні з тими, що існують в Росії. В Україні пам'ять живе в серцях людей, а не в монументах, встановлених за вказівкою влади.

"Для них ідол – дід на Красній площі, що забрав життя мільйонів. Для нас же герої. Для нас же герої серед нас", – зазначив президент.

Він додав, що 80 років тому було здобуто перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, і саме цей день важливу закономірність.

Будь-яке зло неодмінно закінчується. Будь-який окупант врешті-решт залишає нашу землю. Завжди життя повертається. І саме за це стоїмо. Сьогодні. Саме це одного дня станеться,

– резюмував Зеленський.

Президент висловив слова пошани тим, хто боровся зі злом у Другій світовій війні і тим, хто захищає Україну сьогодні.