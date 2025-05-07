Тож небо країни-агресорки – абсолютно справедливо "дзеркально неспокійне". Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні в середу, 7 травня, передає 24 Канал.

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Що заявив Зеленський

Український президент згадав про нічну ворожу атаку дронами й балістичними ракетами. "Абсолютно справедливо, що російське небо, небо агресора, сьогодні дзеркально теж неспокійне", – наголосив він.

Україна і наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі – ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповіді – жодної відповіді, крім нових ударів,

– зазначив Зеленський.

За його словами, саме це чітко демонструє, що джерелом війни є Росія, яка має закінчити свою агресію. Правосуддя світу також працюватиме – повільно, але невідворотно.

Нагадаємо, уночі 7 травня дрони вразили 2 заводи російського оборонно-промислового комплексу, вибухи пролунали в Московській і Тульській області. Упродовж доби російська ППО нібито збила 524 ударні БпЛА.