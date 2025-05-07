Поэтому небо страны-агрессора – справедливо "зеркально неспокойное". Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении в среду, 7 мая, передает 24 Канал.

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Что заявил Зеленский

Украинский президент вспомнил о ночной вражеской атаке дронами и баллистическими ракетами. "Совершенно справедливо, что российское небо, небо агрессора, сегодня зеркально тоже неспокойно", – подчеркнул он.

Украина и наше предложение прекратить удары, прекратить огонь минимум на 30 суток остается в силе – мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответа – никакого ответа, кроме новых ударов,

– отметил Зеленский.

По его словам, именно это четко демонстрирует, что источником войны является Россия, которая должна закончить свою агрессию. Правосудие мира также будет работать – медленно, но неотвратимо.

Напомним, ночью 7 мая дроны поразили 2 завода российского оборонно-промышленного комплекса, Взрывы прогремели в Московской и Тульской области. В течение суток российская ПВО якобы сбила 524 ударных БпЛА.