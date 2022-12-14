В этом году в среду, 14 декабря, наша страна чтит память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 36 лет назад. Владимир Зеленский уверен, что во время этой войны, действия России ставят мировую ядерную безопасность под угрозу.

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Президент упомянул о ликвидаторах аварии на ЧАЭС

По словам главы государства, украинцы спасли не только собственную страну от последствий аварии на АЭС, но и весь мир и его будущее.

Сегодня наши защитники и защитницы снова в обороне нашего будущего. В этом году Россия создала новые угрозы, которые могли бы превзойти даже ту самую страшную аварию,

– написал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что Украина и мир никогда не забудут подвиг ликвидаторов. Также мы никому не позволим пренебречь ценой, которую пришлось заплатить за ликвидацию последствий аварии.

Вечное уважение героям Чернобыля за их подвиг! Спасибо всем, кто приближает нашу победу,

– констатировал глава государства.

Мировая ядерная безопасность снова под угрозой

Следует заметить, если Украина и запад будут вестись на ядерный шантаж России, это может привести к катастрофическим последствиям, которые по масштабам будут страшнее, чем авария на Чернобыльской АЭС.